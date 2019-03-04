Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı tıkla hemen izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Bölüm'de bombalı saldırıdan son anda telefonla gelen uyarı sayesinde hafif yaralarla kurtulan Hızır Çakırbeyli intikam peşinde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 127. bölümde Alparslan'dan deponun yerini öğrenip silahları ele geçirmek isteyenlerce kaçırılacak mı? Hızır Çakırbeyli, bu defa da aklını kullanarak yeni bir plan hazırlıyor ama önce kendisine masada ihanet eden o ismi öldürtürken karşısına geçip izleyecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde düşmanlar ve ihanet edenler bir araya gelerek bir savaş başlatıyorlar fakat karşılarındaki Hızır Çakırbeyli! İşte heyecan dolu yeni bölüm ile ekranların en çok izlenen dizisi...