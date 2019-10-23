Web TV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle

23.10.2019 | 00:42

Masada husumet artıyor! EDHO son bölüm yayınlandı. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya yeni bölüm izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm son bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:13:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle 23.10.2019 | 00:42
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! "Boran ve Behzat böyle infaz ediliyor... 21.10.2019 | 09:54
01:51:56
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm tek parça izle EDHO son bölüm full izle 16.10.2019 | 00:42
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. son bölüm fragmanı yayınlandı! 15.10.2019 | 09:50
06:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da vefat eden Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı 09.10.2019 | 15:08
02:06:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm izle! 08.10.2019 | 00:59
01:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölümde Çakırbeyliler'e tuzak! 08.10.2019 | 00:01
02:40
Eşkıya'da Feyyaz Hızır'ı bitirmek istiyor 08.10.2019 | 23:58
05:20
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da o an: "Ünal Kaplan öldü!" 08.10.2019 | 23:56
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm fragmanı yayınlandı! 08.10.2019 | 11:15
02:19:17
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. (EDHO) son bölüm tamamı tek parça izle! 02.10.2019 | 09:35
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. son bölüm fragmanı yayınlandı! 01.10.2019 | 10:38
02:05:10
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm EDHO son bölüm tek parça izle 25.09.2019 | 00:40
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşkıya'dan yeni sezona efsane başlangıç! 23.09.2019 | 11:08
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm ile ve yeni oyuncularla bölümle ekrana dönüyor! 28.08.2019 | 10:06
01:48:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm tek parça izle 28.05.2019 | 23:52
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara böyle veda ediyor! EDHO 139. Bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı 27.05.2019 | 09:35
02:08:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölüm full izle 22.05.2019 | 00:11
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Bölüm fragmanı yayınlandı tıkla hemen izle 20.05.2019 | 09:56
00:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm Fragmanı yayınlandı tıkla hemen izle! Çakırbeyli Ailesi yıkıldı mı? 13.05.2019 | 08:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN