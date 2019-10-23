Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle

Masada husumet artıyor! EDHO son bölüm yayınlandı. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya yeni bölüm izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm son bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.