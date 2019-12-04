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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm tek parça izle

04.12.2019 | 00:41

İçlerindeki hain açığa çıkıyor! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü yayınlandı. İzleyicileri yine ekran başına kilitleyen EDHO son bölümde neler oldu? İşte Eşkıya 150. bölüm tek parça hemen izle. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. Bölüm izle yeni bölüm izle

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.

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