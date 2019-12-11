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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle

11.12.2019 | 01:39

Hesaplaşma zamanı! EDHO'da heyecan bitmiyor! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlandı. Peki izleyicileri ekran başına kilitleyen son bölümde neler oldu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm 151. bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Bölüm izle yeni bölüm izle

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.

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