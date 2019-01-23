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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Eşkıya hemen izle

Hızır saldırıya geçiyor! Türkiye'de televizyon ekranlarının efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz uzun bir aradan sonra seyirci ile buluştu. Her zaman olduğu gibi, Eşkıya yeni bölümü ile izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Haberimizden Eşkıya son bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz.

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 122. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Eşkıya hemen izle
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