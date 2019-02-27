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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 126. son bölüm (tamamı) tek parça olarak tıkla izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. son bölüm yayınlandı. Atv'nin reyting hükümdarı dizisi Eşkiya yeni bölümüyle evlerinize konuk oldu. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkiya aksiyon dolu sahnelerle yine izleyici ekran başına kilitledi.. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. son bölüm (EDHO) hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Eşkıya 126. bölümde kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düştü. Hızır Çakırbeyli bu durum karşısında ne yapacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölümünün tamamını buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölümü ekranlara geldi. Hayranları tarafından merakla takip edilen EDHO'nun yeni bölümü yine nefes kesen sahnelerle evlerinize konuk oldu. Eşkıya dizisinin yeni bölümünü buradan hemen izleyebilirsiniz.

EDHO 126. SON BÖLÜMÜ BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ - VİDEO

EDHO 126. SON BÖLÜM (TAMAMI) TEK PARÇA OLARAK TIKLA İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır.

Zeki, masayı haraca bağlama peşinde!

Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır.

Hızır Çakırbeyli'ye tuzak

Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 126. son bölüm (tamamı) tek parça olarak tıkla izle!
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