Bir Şans Daha Türkçe altyazılı fragman izle!
İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu Emilia Clarke'ın başrolünde yer aldığı "Bir Şans Daha"; bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen genç bir kadının; yeni bir Noel yaklaşırken biri ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Genç aktris Emilia Clarke'ye Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh ve Rob Delaney'in eşlik ettiği yapımın yönetmen koltuğunda Paul Feig oturuyor. Romantik komedi ve dram karışımı filmin senaryosu Emma Thompson ve Bryony Kimmings'e ait.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
Küçük Şeyler filminin fragmanı izle! 28.11.2019 | 10:24
01:13
Dilsiz filminin fragmanı izle! 28.11.2019 | 10:24
02:16
Hemen Döneriz film fragmanı izle! 28.11.2019 | 10:24
01:17
Korkunun Sesi Türkçe altyazılı fragman izle! 28.11.2019 | 10:24
02:02
Monos Türkçe altyazılı fragman izle! 28.11.2019 | 10:24
03:00
Bir Şans Daha Türkçe altyazılı fragman izle! 28.11.2019 | 10:24
02:33
Midway Türkçe altyazılı fragmanı izle! 28.11.2019 | 10:24
02:37
Charlie'nin Melekleri Türkçe altyazılı fragman izle! 28.11.2019 | 10:24
01:35
Üzgünüz, Size Ulaşamadık filminin fragmanı 21.11.2019 | 15:41
02:24
Doktor Uyku filminin fragmanı 21.11.2019 | 15:41
03:27
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin fragmanı 21.11.2019 | 15:25
01:40
00:57
Baba Parası filminin teaseri yayınlandı 09.11.2019 | 14:59
01:01
Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı 27.10.2019 | 19:07
01:01
Aman Reis Duymasın filminin fragmanı yayınlandı! 16.10.2019 | 10:29
01:44
Rambo: Last Blood filminin fragmanı 30.05.2019 | 17:30
02:28
Terminator Dark Fate filminin fragmanı 24.05.2019 | 11:21
00:42
01:00
Zengin ve Yoksul 1.Bölüm fragmanı yayınlandı hemen tıkla hemen izle! 07.04.2019 | 11:16
02:04
Shazam filminin fragmanı 04.04.2019 | 17:23