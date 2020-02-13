Cesaretin Var Mı Aşka? filminin fragmanı | Video

Guillaume Canet ve Marion Cotillard'ın başrollerinde yer aldığı "Cesaretin Var mı Aşka?", Başka Sinema tarafından yeniden vizyona girecek. Guillaume Canet ve Marion Cotillard'a Gilles Lellouche, Emmanuelle Grönvold ve Elodie Navarre'nin eşlik ettiği romantik komediyi Yann Samuell yönetmişti.