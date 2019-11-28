Dilsiz filminin fragmanı izle!

Murat Pay'ın yönettiği "Dilsiz", duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren bir adamın, hat sanatıyla haşır neşir olan bir kadın ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Yönetmen Murat Pay'ın senaryosunu Selman Kılıçaslan ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy oynuyor.