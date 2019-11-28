Hemen Döneriz film fragmanı izle!

Haydar Işık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gökhan Mumcu, Kadir Polatcı, Murat Genç, Burak Satıbol, Açelya Elmas, Hüseyin Elmalıpınar, Amir Zakaria, Buse İskenderoğlu, Ayhan Taş, Samet Serhat Sarı ve Esin Civangil'in oynadığı "Hemen Döneriz" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Gökhan Mumcu'nun yapımcılığını üstlenip başrolünde yer aldığı yapım, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.