Midway Türkçe altyazılı fragmanı izle!
Roland Emmerich'in yönettiği "Midway," Pearl Harbor'dan yaklaşık 7 ay sonra, Amerikan ordusu ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ni savaşta çarpışan askerlerin gözünden aktarıyor. Wes Tooke'nin senaryolaştırdığı dram ve aksiyon içerikli dönem filminde Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Dennis Quaid ve Alexander Ludwig rol aldı.
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