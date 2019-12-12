Taşıyıcı:Son Hız filminin fragmanı Türkçe alt yazılı olarak yayınlandı! Taşıyıcı serisinin son filminin konusu ne?

Taşıyıcı serisinin son filmi Taşıyıcı: Son Hız filmi bu akşam Star TV ekranların izleyiciyle buluşacak. Daha önceki serilerinde Jason Statham'in başrolde oynadığı filmin son yapımında başrolü Ed Skrein üstleniyor. Daha önce beyaz perdede yerini alan filmin tamamı bu akşam evlerinize konuk oluyor. Taşıyıcı: Son Hız'ın oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim bulunuyor. Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright gibi isimlerin başrollerini paylaştığı başarılı sinema filminin yönetmenliğini Camille Delamarre yapıyor. Frank Martin karakterine can veren Ed Skrein eski hızlı hayatını terk etmiş ve üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenmesi ile başlayan Taşıyıcı: Son Hız filmi aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Bu akşam ekranlara gelecek Taşıyıcı: Son Hız filminin alt yazılı fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz.

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİNİN KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: Üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir iş birliğine girişmek zorunda kalacaktır.

Filmin oyuncuları:

Ed Skrein - Frank Martin Jr.

Ray Stevenson - Frank Martin Sr.

Loan Chabanol - Anna

Gabriella Wright - Gina Guerra Lopez