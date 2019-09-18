Araç sürerken kalp krizi!

Prof. Dr. Özlem Esen: Kişi eğer direksiyonda ise hemen aracını sağa çekmeli, 112 aracılığıyla bir acil yardım bildirisinde bulunmalıdır. Asla aracı terketmemelidir. Yanında tabiki bu kişiye eşlik eden kişiler varsa aynı şekilde rahatlamasına yardımcı olmalı, rahat bir pozisyona geçirmeli, kişiyi hızlıca ambulans aracılığıyla en yakın hastaneye ulaştırılmalıdır. Buradaki en önemli konu kendi imkanlarımızla değil, bir ambulansla hastaneye ulaşma konusudur. Bunun önemi kalp krizi sırasındaki acil müdahale gerektiren bazı hayati rtim bozuklukları, tansiyon değişiklikleridir ki bunlar yolculuk sırasında kişinin hayatına malolabilir. Kalp krizinin sadece yüzde onluk kısmı ölümcül olmakta ve bu ölümlerinde en büyük kısmı ilk 6 saatte meydana gelmektedir.