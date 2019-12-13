Böbrek taşı nasıl tedavi edilir?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek taşının tedavi yöntemlerini anlattı. Böbrek taşında tedavi taşın boyutu, bulunduğu yer, hastanın yaşı, cinsiyeti ve durumuna göre seçilmektedir. Bazı durumlarda taşı izlemek yetebilir, bazı durumlarda düşürülmesi için ilaç tedavisi uygun görülebilir ya da şok dalga ile tedavi edilebilir. Bunların dışında açık ya da kapalı cerrahi de tercih edilebilir.