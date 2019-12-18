Cinsel terapi nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya cinsel terapinin nasıl olduğunu açıkladı. Cinsel terapi uygulamalarında cinsel sorunlar yaşayan kişilerden terapi esnasında fiziksel temasta bulunmaları beklenmez, konuşma terapisi kullanılarak sorunların kaynağına inilmeye çalışılır. Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan cinsellik alanında yapılan ilk cinsel terapi çalışmaları 1960 yılında öncü araştırmacılar William Masters (1915- 2001) ve Virginia Johnson (1925-2013) tarafından, birçok cinsel sorunun eğitim ve bazı spesifik masaj teknikleriyle rahatlıkla çözülebileceğini göstermeleriyle başladı. Günümüzde en sık karşılaşılan cinsel sorunlar; cinsel işlev bozuklukları, erken boşalma, vajinismus, orgazm bozuklukları, ağrılı cinsel ilişki, cinsel isteksizlik olarak sıralanabilir.