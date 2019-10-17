İnfertilite'de yapılması gereken tetkikler nelerdir?

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy infertilite'de yapılması gereken tetikler hakkında bilgi verdi. İnfertilite yani kısırlık birçok faktöre bağlı olarak gelişebilir. Bu sebeplerden birçoğunun tedavisi diğerlerine göre daha kolaydır. İlk olarak kısırlığa neden olan sebeplerin teşhis edilmesiyle başlanır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara uygun bir tedavi şekli uygulanır. Bu tedavi yöntemleri ilaç tedavisi olabilir ancak ilaç tedavisi sonuç vermezse cerrahi müdahalelere başvurulabilir.