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Kalp kapak hastalıkları nasıl tespit edilir?

Prof. Dr. Özlem Esen: Kalp kapak hastalıkları özellikle gençlerde kalpte ses duyulması yani bir üfürüm duyulmasıyla tespit edilir. Hiçbir şikayeti olmayan rutin bir doktor kontrolündeki kişiye kalbinizde bir üfürüm duyuyoruz dediğinizde altından bir kalp kapak hastalığı çıkma olasılığı aslında oldukça düşüktür. Bu seslerin yüzde otuz ile kırk civarı oldukça masum, kanın akışına bağlı seslerdir. Bunlara masum üfürümler denir. Ve altından genellikle bir kalp hastalığı çıkmamaktadır. Geri kalan oranlarda ise altta kalp yapısında doğuştan ileri gelen kalp deliği, kalp kapak hastalığı gibi bozukluklar görülmektedir. Gençlerde yüzde beş ile on arasında gördüğümüz en sıklıkla mitral kapak prolapsusları. Bu sesin alt yapısında kaynak oluşturabilmektedir.

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Kalp kapak hastalıkları nasıl tespit edilir?
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