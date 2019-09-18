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Kolesterol ilaçları ne zaman kullanılmalıdır?

Prof. Dr. Özlem Esen: Bunlar sıklıkla sorulan sorulardır. Kolesterol ilaçlarına ancak gerektiği durumlarda bir doktor tarafından başlanmalıdır. Gerektiği durumlarda denildiğinde neler girmekte işin içine? Eskiden tabii ki kolesterol ilaçlarının çok yaygın kullanıldığı dönemlerde herkese bir kolesterol ilacı başlandığı çağdan, günümüzde ise sadece riskli kişilere kolesterol ilacı kullandığımız bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bu riskli kişiler şunlar olmakta; Kalp krizi geçirmiş, bypass geçirmiş, daha önceden bir kalp problemi yaşamış kişilere mutlaka hayat boyu kolesterol ilacı kullanılması gerekmektedir. Hedeflenen kolesterol değeri ise yine kişinin riskli hastalık derecesine göre tespit edilmektedir.

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Kolesterol ilaçları ne zaman kullanılmalıdır?
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