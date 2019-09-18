Mitral kapak prolapsusu nedir?

Prof. Dr. Özlem Esen: Mitral kapak prolapsusu denilen hastalık çoğu zaman gençlerde ritim bozukluğu, kalp atışlarında düzensizlik, kas ağrıları, göğüste batma, nefes aldığında çabuk yorulma gibi şikayetlerle ortaya çıkabilmektedir. Ancak çok az bir kısmı bu hastalıkların bir kalıcı operasyon veya tedavi gerektirmektedir. Çoğu sağlıklı hayata engel bir durum teşkil etmemektedir. Sadece kalp kapak yapısının normalden biraz daha gevşek olması ve bu gevşek yapıyla açık kalan bölmeden kan kaçırdığını bilmemiz yeterli olacaktır. Herhangi bir hayatı sebebe neden olmayan prolapsus neticesinde kişiler normal sağlıklı bir hayata devam edebilecekler. Sadece bir endişe, korku sebebi olan bu teşhisten kişiler ancak bilinçlenerek sağlıklı bir hayata devam edebilirler.