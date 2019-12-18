Panik bozuklukta tedavi nasıl olmalıdır?

Psikiyatrist Dr. Burak Toprak panik bozuklukta tedavi nasıl olunmasını gerektiğini anlattı; Yapılan çalışmalarda kalıcı tedavi açısından öncelikle düşük doz ilaç tedavisi ile beraber yapılan bilişsel davranışçı terapinin en etkin tedavi olduğudur. Terapi ve ilacın daha önceki satırlarda da neden önemli olduğundan bahsetmiştim. İlaç panik halindeki amigdalayı sakinleştirmek açısından önemli iken sakinleşmiş amigdala aracılığı ile hipokampusa yeni bilgilerin eklenmesi gerekir. Bu bilgilerin eklenmesi ise bilişsel davranışçı terapi ile oluşmaktadır. Tedavide bilişsel davranışçı terapi ile iyileşme oranları %75-90’lara varmaktadır. Sadece ilaç kullanıp bilişsel davranışçı terapi yapılmamış hastalar, iyileşmelerini ilaçlara atfettikleri için ilaç kesildikten sonra tekrar hastalanabilmektedirler. Yani danışanlarımız kendilerine değil, ilaçlara güvenmektedirler.