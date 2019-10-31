Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek 8. Uluslararası Klarnet Festivali 12-18 Kasım arasında düzenlenecek. 12 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde Goran Bregovic konseriyle başlayacak olan festival bu yıl Ankaralı müzikseverlerle de buluşacak. Bregovic 13 Kasım'da da Ankara Congresium'da sahne alacak. Yasmin Levy ise 14 Kasım'da Ankara'da ve 16 Kasım'da İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden 'Cafe Aman İstanbul' 17 Kasım'da Ankara'da ve 18 Kasım'da İstanbul'da olacak.