Günaydın Haftasonu | 23.11.2019
Her haftasonu A Para'da yayınlanan ve birbirinden renkli konukları ağırlayan Günaydın Haftasonu'nun bu haftaki konukları Nilgün Belgün, Sibel Bilgiç, Elif Buse Doğan, Berdan Mardini, Anjelika Akbar.
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