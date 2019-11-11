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Günaydın Haftasonu (9 Kasım 2019 Cumartesi)

11.11.2019 | 16:46

A Para 'Günaydın Haftasonu' programı 9 Kasım 2019 Cumartesi yayınına; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Nedim Saban, Evren Türeci, Onur Şan, Hasan Uçarsu ve Deniz Seki konuk oldu.

DENİZ SEKİ, GÜNAYDIN HAFTA SONU'NDA PİYONA EŞLİĞİNDE SÖYLEDİ!

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Günaydın Haftasonu (9 Kasım 2019 Cumartesi) 11.11.2019 | 16:46
01:55
Deniz Seki, Günaydın Hafta Sonu'nda piyona eşliğinde söyledi! 11.11.2019 | 13:57
08:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Besteci Hasan Uçarsu, Günaydın Haftasonu'nda! 11.11.2019 | 13:54
01:55:31
Günaydın Hafta Sonu (2 Kasım 2019 Cumartesi) 06.11.2019 | 18:17
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