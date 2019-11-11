Günaydın Haftasonu (9 Kasım 2019 Cumartesi)
A Para 'Günaydın Haftasonu' programı 9 Kasım 2019 Cumartesi yayınına; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Nedim Saban, Evren Türeci, Onur Şan, Hasan Uçarsu ve Deniz Seki konuk oldu.
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