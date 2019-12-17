"17 Aralık FETÖ polis-yargı darbesinde uçurumdan döndük"

17 Aralık 2013'te savcı, hakim ve polis görünümündeki FETÖ’cü darbeciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini ve seçilmiş iktidarı hedef alan bir yargı darbesine imza attı. Polis ve yargı darbesinin FETÖ’cü aktörlerinden bazıları bugün cezaevlerinde yaptıkları ihanetin bedelini öderken diğer bir kısmı yurtdışında Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetine devam ediyor. Bu operasyonun başarısız olmasında katkısı olan birçok isim var. Bu isimlerden belki de en önemlisi dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı ile 17/25 Aralık ihanetinin arka planını konuştuk. Gündem olan röportaj, Atv'de ekranlara gelen Melih Altınok'un sunduğu Son Durak programında konuşuldu.