2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı?

Avrupa Parlamentosu Eski Vekili Ozan Ceyhun; 2019 yılı içerisindeki Avrupa-Türkiye ilişkileri değerlendirdi. 2019 yılının Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olduğuna değinen Ozan Ceyhun, Avrupa parlamentosu ile ilgili yaşanan sıkıntıların da iç yüzünü anlattı.