2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı?
Avrupa Parlamentosu Eski Vekili Ozan Ceyhun; 2019 yılı içerisindeki Avrupa-Türkiye ilişkileri değerlendirdi. 2019 yılının Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından zor bir yıl olduğuna değinen Ozan Ceyhun, Avrupa parlamentosu ile ilgili yaşanan sıkıntıların da iç yüzünü anlattı.
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