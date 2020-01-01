2020'ye girerken Mehmetçik vatan nöbetinde
Hakkari Çukurca ilçesi Gazi tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu’nun özel haber ile bölgedeki son durumu ve yeni yıl mesajlarını dile getirdi. Yeni yıla girmeye saatler kala vatan nöbetine devam eden askerler, Türkiye sınırından 2 km içeride bulunan Zap vadisinden Türkiye’ye doğru sızmaya çalışan teröristleri termal kamera ile izleyerek bölge de kuş uçurtmuyor.
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