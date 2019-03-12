601 öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu, o anlar havadan görüntülendi

İstanbul Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, Bir İşaret Bir Dünya İşaret Dili Kursiyerlerinden oluşan 601 öğrenci, ay ve yıldız figürü oluşturarak işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 601 öğrencinin büyük bir uyumla İstiklal Marşı'nı okuduğu o anlar havadan da görüntülendi. Görüntülerde 601 öğrencinin oluşturduğu ay yıldız figürü dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde 601 kursiyerin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduğu o anlar hayran bıraktı. Kurs Eğitmeni Ruhan Aras, performanslarıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'ne özel hazırladık bu gösteriyi. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hem benim hem de öğrencilerim için heyecanlı bir süreçti. Böyle anlamlı bir işin başında olduğum için mutluyum" diye konuştu.