9 aylık şehit Muhammed bebeğin anne ve babası o anları anlattı!

YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın saldırı anında uyuduğu, ablalarının ise aynı odada oynadığı öğrenildi. Omar'ın babası Muhammed Hani: "Cumhurbaşkanımız bana telefonda 'Omar'ın intikamının alınacağı ve kanının yerde kalmayacağının' sözünü verdi ve bunu hızlandırdıklarını da söyledi. Allah YPG/PKK terör örgütüne fırsat vermesin, onların sonunu getirsin. Bu teröristler toprakları elimizden zorla aldı" dedi. Anne Fatina Hadbe ise "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda evimizden sesler ve dumanlar yükselmeye başladı. Odaya geldiğimde Muhammed Omar'ın bir tarafta, kızların ise bir tarafta yattığını gördüm. Bir annenin yüreği nasıl hissederse ben de aynı şeyleri hissettim ve yüreğim yandı. YPG/PKK terör örgütü oğlumu şehit etti, kızlarımı yaraladı, evimizi yıktı. Allah bu terör örgütünü kahretsin" dedi.