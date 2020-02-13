900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı | Video
Erzurum’da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı. Erzurum’un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum’un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.
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