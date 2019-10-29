ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de öldürüldüğünü duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün IŞİD'in elebaşı Ebubekir el Bağdadi'ye yönelik operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Bağdadi'nin yerine gelecek bir numaralı adayın Amerikan askerleri tarafından yok edildiğini az önce doğrulattım. Büyük ihtimalle o konuma gelecekti. Ve şimdi o öldü" dedi.