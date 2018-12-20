ABD güçleri Suriye'den ayrılmaya başladı

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını duyurmasının ardından Suriye'nin Irak sınır hattında dün gece hareketli saatler yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.

Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen TIR'lar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı. önüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü. Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü. halen yanıt bekliyor.