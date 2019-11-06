ABD, terk ettiği üslere neden geri dönüyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teröristlere karşı başlattığı operasyonla bulunduğu üsleri boşaltarak güneye ve Irak yönüne çekilmek zorunda kalan ABD güçleri, son günlerde terk ettiği üslere geri dönmeye başladı. Bölgede PKK/YPG'li teröristleri açıkça besleyip silahlandıran ABD neden terk ettiği üslere geri dönüyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin son günlerdeki taktiksel hareketlerini canlı yayında yorumladı.