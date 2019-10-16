ABD ve Rusya'nın aksine Türkiye'nin önceliği sivillerin güvenliği

Türkiye, Suriye'de terör hedeflerine yönelik düzenlediği tüm operasyonlarda sadece teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmasına, sivil ve masum kişilerle altyapıların zarar görmemesine azami önem verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, siviller, tarihi ve kültürel dini yapılar, altyapı tesisleri ile müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı.

Bu durum, Anadolu Ajansının (AA) dün Tel Abyad ilçe merkezinden yaptığı canlı yayında da görüldü.

Teröristlerin tahakkümünde 4,5 yıl geçiren Tel Abyad halkının günlük yaşamını sürdürdüğü kentte, sükunet ve güven ortamının hakim olduğu AA kameralarına yansıdı.