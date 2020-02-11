ABD’li Yapımcı Hall, FETÖ’nün Amerika’daki yolsuzluklarını A Haber’e anlattı | Video

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından ağır bir darbe alan Fetöcü teröristler kirli faaliyetlerini ABD’de sürdürmeye çalışıyor. Özellikle FETÖ elebaşının, okul ağlarıyla örgütü finanse etme çabası içinde olduğu biliniyor. Bu okullardaki son durumunu ve imza atılan hukuksuzlukları ABD’li Film Yapımcısı Mark Hall A Haber’e anlattı.

"FETÖ'NÜN 26 FARKLI EYALETTE 175 OKULU VAR"

ABD'li Film Yapımcısı Mark Hall, okullarda usulsüzlüklere yönelik şunları kaydetti:

"FETÖ'nün ABD'deki Charter Okulları 2016'daki darbe girişimine rağmen halen fazlasıyla aktif bir durumdadır. Şu anda 26 farklı eyalette 175 charter okulları var. FETÖ farklı eyaletlerde daha fazla okul açabilmek için çok çaba sarf ediyor. FETÖ charter ağında ABD'deki üst düzey isimlerinden birisi ise Soner Tarım'dır. Teksas eyaletinde 'Royal Publıc Scholls' adı altında pek çok okul açmak istiyor. Bunların hepsi Amerikalıların ödedikleri vergiler tarafından finanse edilen okullardır. Soner Tarım 1999'da ABD'ye geldi. Buraya Charter Okulları açmak için gönderildi. İlk olarak Teksas'ta Harmony Charter Okullarını açtı. Bu daha sonra 56 farklı okula evrildi. Soner Tarım FETÖ ile bağlantılı eğitim projelerinde fazlasıyla aktif bir rol alıyor.

ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı okullarda birçok yolsuzlukla karşılaştıklarını belirten Hall: "Bir yılda ABD vergi paralarıyla 700 milyon dolardan fazla alıyorlar. Bu paranın büyük bir kısmı eğitim için olmayan amaçlarla kullanılıyor. Bu miktarın %30 ise elebaşının yaşadığı Persilvanya'daki operasyonlarda kullanılıyor. Tanıklık ettiğimiz diğer yolsuzluklardan biri ise siyasilere yapılan ödemelerdir. ABD'de yerel, eyalet ve ulusal düzeydeki siyasilere kampanyaları için para veriyorlar. Bu sayede yıl içerisinde milyonlarca dolar FETÖ tarafından ele geçirilmiş oluyor. Bu hem ABD için hem de Türkler için büyük bir tehdittir." ifadelerinde bulundu.