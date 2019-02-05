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ABD'li yatırımcı Jim Rogers'tan Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalar

Her seçim öncesi Türkiye'ye yönelik bir algı operasyonuna girişen Batı medyası geleneğini bozmadı. 31 Mart seçimlerine doğru, yine Türkiye üzerinden bir operasyon başlatıldı. ABD'li yatırımcı Jim Rogers Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonlarla ilgili "Bölgede huzursuzluk çıkarıp Türk ekonomisini batırmaya çalışıyorlar" diye konuştu. Soros'un eski ortağı olan Roger, "İngiltere ve ABD'ye yatırım şu an yatırım yapmazdım. IMF'e güvenenler parasız kalır." ifadelerini kullandı ve Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını Yaz Boz programına verdiği özel röportajda anlattı.

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ABD'li yatırımcı Jim Rogers'tan Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalar
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