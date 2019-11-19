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ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda skandal Halloween (Cadılar Bayramı) kutlaması!

19.11.2019 | 12:57

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay etti.

SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösterip, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağız bir yol yok" gibi çirkin ifadeler kullananan personellere sosyal medyadaki kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

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