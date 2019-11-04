ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere verdiği silahlar ele geçirildi!
ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere verdiği havan topları ve silahlara ait cephaneler saklandıkları depoda ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.
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