ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere verdiği silahlar ele geçirildi!

ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere verdiği havan topları ve silahlara ait cephaneler saklandıkları depoda ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.