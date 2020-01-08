ABD'nin yeni İran planı mı devrede? Alman gazeteci Hörstel'den flaş açıklamalar...
A Haber’deki Arka Plan programına Ankara’dan konuk olan Alman gazeteci Hörstel, Trump’ın kararlarını ve Orta Doğu’daki son durumları değerlendirdi.
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