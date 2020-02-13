Web TV Haber Acil serviste yatarken bile tezgahını elinden bırakmayan simitçinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Acil serviste yatarken bile tezgahını elinden bırakmayan simitçinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Acil serviste yatarken bile tezgahını elinden bırakmayan simitçinin görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video
13.02.2020 | 10:53

Bursa'da kalp krizi sebebiyle acil servise getirilen simitçinin sedyede yatarken bile simitlerini bırakmadığı anların görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

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