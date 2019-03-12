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Adana'da direksiyon başında fenalaşan kadın otobüs şoförü hem kendini hem yolcuları böyle kurtardı!

Adana'da, kadın otobüs şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca panik aracını sağa çekip durdurarak hem kendinin hem de yolcularının canını kurtardığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca aracı durdurdu.


Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadın şoförü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Dürdane Toprak'ın rahatsı

zlanması, yolcuların ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin kadın şoföre müdahalesi otobüsün araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti.

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Adana'da direksiyon başında fenalaşan kadın otobüs şoförü hem kendini hem yolcuları böyle kurtardı!
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