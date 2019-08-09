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Adana’da duran araç adama böyle çarptı!

Adana’da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarptı. Duran aracın da önünde bekleyen adama çarpması kameraya yansıdı.

Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar MOBESE'ye yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam, duran hafif ticari aracın önünde beklerken hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş duran arabaya arkadan çarptı. Park halinde duran hafif ticari araç da adama çarptı.


Başka bir kazada ise hız ihlali yapan otomobil refüje çıktı ve 2 yayaya çarptı. Bazı kazalarda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobiller çarpıştı. Bu anlar ise MOBESE tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Adana’da duran araç adama böyle çarptı!
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