Adana'da esnaftan ceza yazan trafik polisine Hakkari’ye sürdürme tehdidi!

Adana Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 5 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, trafik polisleri Melekgirmez Sokak'ta yola sağlı sollu araç park edildiğini görünce araç sahiplerini uyardı. Bunun üzerine polis, iş yerinin önüne mal yüklemek için aracını durduran ve uyarılara aldırış etmeyen esnaf Ahmet Ö.'nün ehliyetini istedi. Ahmet Ö. ehliyetini vermek istemeyince polisle aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin de müdahalesiyle tartışma arbedeye dönüşünce trafik polisi, yardımcı ekip istedi.



Olay yerine gelen yunus ekipleri, mukavemet gösteren kalabalığa biber gazı ve copla müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı arbedenin ardından 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olaylar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polise mukavemet gösteren esnaf Ahmet Ö.'nün trafik polisinin yanına gelerek, "Sicil numaranı ver. Seni Hakkari'ye sürdüreceğim" dediği ortaya çıktı.