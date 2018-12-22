Adıyaman'da baba, kız aynı karakolda görev yapıyor

Adıyaman'da polis olan baba ve kızı aynı karakolda görev yapmaktan mutluluk duyuyor.

27 yıllık polis memuru Halil Uçar ve 6 yıllık meslektaşı kızı Ayşenur Uçar, 3 yıldır Şehit Ahmet YıldırımPolis Karakolu'nda mesai arkadaşlığı yapıyor.

Polislik mesleğini çok sevdiğini ifade eden baba Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1992 yılında mesleğe severek ve isteyerek başladığını belirterek, "Polislik kutsal bir meslek. Vatandaşlarımızın can ve malını korumak, kollamak için bu mesleğe başladım. Görevimizi yaptığımız sürece çok mutlu oluyoruz." dedi.

Meslektaşı olan kızının küçük yaşlardan beri polisiye dizileri izleyip evde kendisinin üniformalarını giydiğini anlatan Uçar, "Baba ben de polis olmak istiyorum" diyen kızıyla şimdi aynı yerde görev yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Ayşenur Uçar da babasıyla birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "6 yıldır bu meslekteyim. Babamın benim yaşım kadar meslek hayatı var ve ondan çok şey öğreniyorum. Burada babamla aynı karakolda ve aynı yerde çalışıyoruz benim için çok önemli.

Çekinmeden takıldığım yerlerde babama sorup ondan öğreniyorum çoğu şeyi." diye konuştu.

Şehit Ahmet Yıldırım Polis Karakolu sorumlu amiri Yunus Cento ise "Baba kızın burada çalışması bizim için de bir ilk oldu. İki çalışma arkadaşımızı tanıdıkça da çalışmalarına şahit oldukça memnun kaldık. Eksik kaldıkları yerde birbirlerine mesai arkadaşı gibi yardımcı olduklarına şahit olduk. İki arkadaşımızdan da gayet memnunuz." dedi.