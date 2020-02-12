Adnan Oktar suç örgütüne üye olan, çocuk istismarcısı firari Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı | Video
Adnan Oktar suç örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan ve firari olan Turgut Aksu, İstanbul - Kadıköy'de kaldığı evde saklandığı dolabın içinde yakalandı. Yapılan operasyonda firari Turgut Aksu'ya yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı. 2018 yılında Adnan Oktar suç örgütüne düzenlenen operasyon sonrasında hakkında çocuk istismarı suçlamasında bulunulan Turgut Aksu kayıplara karışmıştı. İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonla Aksu'yu Kadıköy'de yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:12
Prof. Dr. Esat Arslan İdlib sürecini A Haber’e yorumladı | Video 12.02.2020 | 17:35
00:48
01:28
Altı gündür haber alınamayan kadın her yerde aranıyor | Video 12.02.2020 | 17:18
08:36
Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ'cü Çıktı! | Video 12.02.2020 | 16:54
01:18
06:38
00:55
İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu | Video 12.02.2020 | 16:26
24:49
02:10
Türkiye'nin konuştuğu o cinayet! Yardım etmek istedi, katil oldu | Video 12.02.2020 | 16:13
02:13
Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video 12.02.2020 | 16:08
01:15
04:41
01:14
05:44
00:49
Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video 12.02.2020 | 15:33
04:38
Ordu'da lokanta işletmecisi kız kendini çocuklara adadı | Video 12.02.2020 | 15:48
08:22
Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo 12.02.2020 | 15:28
01:23
02:08
03:24
ABD heyetinden "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" mesajı | Video 12.02.2020 | 15:03