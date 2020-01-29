AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler?
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremden sonra akıllara afet durumunda ne yapmalıyız sorusunu yeniden getirdi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, merak edilen soruları A Haber canlı yayınında açıkladı.
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