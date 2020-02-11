Afrin Şehitleri! Düğüne Gider Gibi Giden Kahramanların Öyküsü | Video
Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak 2018'de Afrin ve Suriye halkını terörist gruplardan korumak, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başladığı harekatın kahraman şehitleri... Harekat başladığında 12 şehidimiz oldu. 10'u aynı bölükten... İşte o kahramanların hayat hikayeleri...
Astsubay HASAN KUŞ
Astsubay Şehit Hasan Kuş 30 yaşındaydı. Evliydi ve 3 yaşında Ayşe adında bir kızı vardı.
Uzman Çavuş HALİS KOCA
Uzman Çavuş Halis Koca 28 yaşındaydı. Annesi ve babasını yıllar önce kaybetmiş, iki kardeşi vardı.
Uzman Çavuş BURAK AKALIN
Uzman Çavuş Burak Akalın evinin tek oğluydu. Bir kız kardeşi vardı.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ALİ AKDOĞAN
Uzman Çavuş Ali Akdoğan 28 yaşındaydı. Kardeşi de Hakkari Çukurca'da görev yapıyordu.
UZMAN ÇAVUŞ OĞUZCAN EKİZ
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz kuzeni de 2010 yılında şehit düşmüştü.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ENES SARIASLAN
Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan harekata giderken yapılan röportajda düğüne gidiyoruz demişti. Babası devletimiz sağolsun demiş ve teröristlere inat dimdik ayaktayız demişti.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ŞAHİT
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahit 27 yaşındaydı Hüseyin Şahit. 2 yıl önce polisliği bırakmış askerliğe başlamıştı.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERDAR EGE
Piyade Uzman Çavuş 41 yaşındaydı Serdar Ege. 2 kızı vardı.
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca 25 yaşındaydı.
UZMAN ONBAŞI HAMZA KARACAOĞLU
Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu 26 yaşındaydı. 3 yıllık evliydi.