Afyonkarahisar'da hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete trenin çarpma anı kamerada | Video
Afyonkarahisar'da Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
İşkur'dan 103 bin istihdam! | Video 07.02.2020 | 11:36
03:24
Edirne'de yeni doğan bebeği çöpe attılar | Video 07.02.2020 | 11:14
00:21
Isparta'da 3 kardeş evde çıkan yangında öldü | Video 07.02.2020 | 11:20
00:36
Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada! | Video 07.02.2020 | 11:22
00:53
00:36
İstanbul Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 07.02.2020 | 11:12
01:27
02:51
Gezi davasında istenen cezalar belli oldu! | Video 07.02.2020 | 11:04
00:54
ABD, Yemende El Kaide liderini öldürdü! | Video 07.02.2020 | 11:03
01:14
Uçak kazası genç çifti birbirinden ayırdı! | Video 07.02.2020 | 11:00
01:21
Çığ altından kurtarılma anları! | Video 07.02.2020 | 10:53
01:51
Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video 07.02.2020 | 10:51
02:20
Kocasının iki engelli halasına sahip çıktı! | Video 07.02.2020 | 10:44
01:17
İşte Hafter'in paralı askerleri! | Video 07.02.2020 | 10:35
01:03
Göçmenlere Yunan zulmü! | Video 07.02.2020 | 10:26
00:27
Denizli'de fırtına etkili oldu,çatılar uçtu o anlar kamerada | Video 07.02.2020 | 10:15
00:52
Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırı! | Video 07.02.2020 | 10:11
01:40
Elazığ'da taşınma telaşı sürüyor! | Video 07.02.2020 | 10:04
04:27
Evde doğum yapan 14 yaşındaki anne, bebeğini çöp konteynerine attı | Video 07.02.2020 | 09:39
02:00
Tren kazası anı kameraya böyle yansıdı! | Video 07.02.2020 | 09:59