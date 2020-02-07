Web TV Haber Afyonkarahisar'da hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete trenin çarpma anı kamerada | Video

Afyonkarahisar'da hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete trenin çarpma anı kamerada | Video

Afyonkarahisar'da hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete trenin çarpma anı kamerada | Video
07.02.2020 | 11:08

Afyonkarahisar'da Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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