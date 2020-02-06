AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlker Başbuğ'la ilgili yaptığı çağrıyla ilgili konuşan Çelik "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak." dedi.