Alman askeri gemisi Sarayburnu’na demirledi

NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubuna (SNMCMG-2) bağlı "FGS Werra" Alman askeri tedarik gemisi İstanbul'a gelerek Sarayburnu'na demirledi. FGS Werra'nın Roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariki, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ile gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getirebildiği öğrenildi. 101 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 3 bin 586 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan NATO'ya bağlı Alman askeri tedarik gemisinin Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı gerilimi sonrası gönderildiği ve birkaç gün önce Sarayburnu sahiline demirlendiği kaydedildi.

Sarayburnu sahilinde demirlenmiş vaziyette duran dev gemi havadan görüntülendi.