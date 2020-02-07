Almanya'da Türklere yönelik ırkçı saldırı! | Video

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Genel Merkez binası, bir ilkokul ve bazı araçlara Neonazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, saldırıyı kınadıklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.